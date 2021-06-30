30 Haziran 2021, Çarşamba
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Gözaltındaki oyuncu Ayşegül Çınar'dan uyuşturucu iddialarına tepki: Siz deli misiniz?
Beyoğlu'nda kavga sırasında 7 polisi bıçakla yaralıyan sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar konuştu. Parmak izinin alınması için dışarı çıkartılan Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı" dedi. Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi?" diyerek tepki gösterdi