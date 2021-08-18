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Görüntüler dehşete düşürdü! İBB barınağında toplu hayvan mezarlığı

A Haber
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Giriş: 18.08.2021 14:28
İstanbul Tuzla'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait ait barınağın yanında toplu hayvan mezarı bulundu. Çevre sakinleri duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. Kazılmış çukur içerisinde, telef olmuş onlarca kedi ve köpek olduğu görüldü. A Haber muhabiri Esra Keskin ayrıntıları aktardı.
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