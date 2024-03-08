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Görüntüler Antalya'dan! Gören izlemek için sıraya girdi

İHA
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Giriş: 08.03.2024 14:15
Antalya'da bir binanın yıkım çalışması, çevredeki vatandaşların büyük ilgisini çekti. Yıkımı meraklı gözlerle izleyenler, iş makinesinin her darbesinde panikledi.
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