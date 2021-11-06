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Görüntüler Adana’dan: Sular çekilince tarih ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 06.11.2021 13:35
Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan baraj gölünde kurak geçen yaz mevsiminden sonra suların iyice çekilmesiyle Roma ve Bizans dönemine ait kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı.

Adana Kozan'da baraj gölünün sularının kuraklık ile beraber iyice çekilmesinin ardından tarihi yapıları ortaya çıkardı. Seneler sonra ilk defa ortaya çıkan tarihi yapılar havadan drone ile görüntülendi.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT YAPILAR ORTAYA ÇIKTI

Kozan Barajı suları altında kalan Roma ve Bizans dönemine ait Kara Kilise ve kilise görevlilerine ait evler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

"YAŞANMIŞLIĞA AYNA OLACAK"
Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Sefa Aktaş, bölgeye tarihi yapıyı görmek için geldiğini belirterek "1967 yılında yapımı başlanan ve 1973 yılında yapımı tamamlanan bir baraj burası. Kilgen çayı olduğu için burada bir köprü inşa edilmiş. Barajın yüzde 60 civarında kuraklık nedeni ile suların çekilmesi sonucu Kara Kilise gün yüzüne çıkmış. Bu kilisenin Ferhatlı Kilisesi ve Karasis Kalesi'ne hizmet eden bir yapı olduğunu düşünüyorum. Kilisenin etrafında bulunan ortaya çıkan evlerin rahiplere ait evler olduğunu düşüyorum. Burası bir yerleşim yerinden ziyade kilise ve çalışanlarına ait yapılar olduğunu düşündürmekte. Burada yerleşim evler yaşamlar genelde dağların eteklerinde olmuş ama burası yumuşak zemin üzerinde kalan bir yer. Tarihimizin geçmişe ışık tutması bu yapıların ortaya çıkması güzel. Geçmişteki yaşanmışlığa ayna olacaktır" dedi.

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