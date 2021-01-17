17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2021 16:46
Güncelleme:17.01.2021 16:53
Son dakika haberi… Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinliklerin içindeki 2500 yıllık iki kapılı mezar odası gizemini koruyor. Mezar odasının orijinal kapıları ve kapı demirleri, içindeki parçalanmış sütunlar hala yerinde duruyor. Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Son dakika haberi… Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinliklerin içindeki 2500 yıllık iki kapılı mezar odası gizemini koruyor. Mezar odasının orijinal kapıları ve kapı demirleri, içindeki parçalanmış sütunlar hala yerinde duruyor. Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor GÖRENLER ŞAŞIP KALIYOR! BİNLERCE YILLIK MEZAR ODANIN GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gizemi çözülemiyor
Gizemi çözülemiyor
Oltaya takıldı! Dev...
Oltaya takıldı! Dev...
Yola çıkacaklar dikkat!
Yola çıkacaklar dikkat!
İstanbul'da yollar açık mı?
İstanbul'da yollar açık mı?
İstanbul'daki kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
İstanbul'daki kar yağışı en çok çocukları sevindirdi
Tarih verdi! Kar tekrar gelecek
Tarih verdi! Kar tekrar gelecek
Dünyanın en ünlü boksörü
Dünyanın en ünlü boksörü
Kayıp doktordan iz yok
Kayıp doktordan iz yok
Boyu su bardağı kadar! Bu tavukların yumurtası el yakıyor
Boyu su bardağı kadar! Bu tavukların yumurtası el yakıyor
Zekiye Yağmurcu vefat etti
Zekiye Yağmurcu vefat etti
Kar hangi ilçelerde etkili olacak?
Kar hangi ilçelerde etkili olacak?
Palandöken'de kayak keyfi!
Palandöken'de kayak keyfi!
Daha Fazla Video Göster