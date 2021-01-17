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Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Son dakika haberi… Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinliklerin içindeki 2500 yıllık iki kapılı mezar odası gizemini koruyor. Mezar odasının orijinal kapıları ve kapı demirleri, içindeki parçalanmış sütunlar hala yerinde duruyor. Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 16:52
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Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Bursa'nın tarih fışkıran İznik ilçesinde yeni keşiflerin yanı sıra geçmişte bulunan mezar ve çeşitli eserler de hala gizemini koruyor. Bir zeytinlik içindeki Helenistik Dönem'e ait iki kapılı mezar odası da 2001 yılında tarla sahibi tarafından keşfedildi.

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Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Tarla sahibinin o dönem attığı taşın aşağı düşmesi sonucu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine haber vermesi ile bulunan mezar odasının iki kapılı Helenistik Dönem mezarı olduğu anlaşıldı.

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Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Dönemin müze yetkililerinin yaptığı incelemeler neticesinde de mezarın içinde ölenlere ait eşyalar, yemek masası ve bir iskelet parmağında altın yüzük bulunarak korumaya alındı. Dönem dönem defineci istilasına uğrayan mezarın hangi aileye ait olduğu ise hala bilinmiyor.

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Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

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Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

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