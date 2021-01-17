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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor Görenler şaşıp kalıyor! Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor Son dakika haberi… Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinliklerin içindeki 2500 yıllık iki kapılı mezar odası gizemini koruyor. Mezar odasının orijinal kapıları ve kapı demirleri, içindeki parçalanmış sütunlar hala yerinde duruyor. G örenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Giriş Tarihi: 17.01.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 16:52
Bursa'nın tarih fışkıran İznik ilçesinde yeni keşiflerin yanı sıra geçmişte bulunan mezar ve çeşitli eserler de hala gizemini koruyor. Bir zeytinlik içindeki Helenistik Dönem'e ait iki kapılı mezar odası da 2001 yılında tarla sahibi tarafından keşfedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarla sahibinin o dönem attığı taşın aşağı düşmesi sonucu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine haber vermesi ile bulunan mezar odasının iki kapılı Helenistik Dönem mezarı olduğu anlaşıldı.
Dönemin müze yetkililerinin yaptığı incelemeler neticesinde de mezarın içinde ölenlere ait eşyalar, yemek masası ve bir iskelet parmağında altın yüzük bulunarak korumaya alındı. Dönem dönem defineci istilasına uğrayan mezarın hangi aileye ait olduğu ise hala bilinmiyor.
YOLDA YÜRÜRKEN BULDU! İÇİNDEN SERVET ÇIKTI
Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.