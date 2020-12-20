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Gören hayran kaldı! Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı

İHA
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Giriş: 20.12.2020 12:33
Güncelleme:20.12.2020 12:44
Şanlıurfa’da binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu. Kuşların gökyüzündeki dansını görenler, hayran kaldı. İşte o anlar kamerada...

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde binlerce sığırcık kuşu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletme Müdürlüğü sahasında bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, belli bir ritim ile yön değiştirerek, adeta dans etti.

Kuşların gökyüzündeki dansını görenler, hayran kaldı.

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Gören hayran kaldı! Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı
Gören hayran kaldı! Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı
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