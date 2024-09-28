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Gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu

Gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 18:10
Yağışların azalmasıyla birlikte göletlerdeki su miktarı tehlikeli seviyelere düşerken, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Balıklı Sulama Göleti'nde yüzlerce balık telef oldu.
Gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu
Gölette oksijensiz kalan yüzlerce balık telef oldu
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