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Gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Bomba sandık

DHA
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Giriş: 16.12.2020 10:57
Güncelleme:16.12.2020 11:02
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler, tedirgin oldu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan Ömer Akın, "Bomba sandık" dedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler, tedirgin oldu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan Ömer Akın, "Bomba sandık" dedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak edildi.

Bursada gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı BURSA'DA GÖKYÜZÜNDE ENDİŞELENDİREN CİSİM! KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI
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