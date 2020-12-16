Gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Bomba sandık

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler, tedirgin oldu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan Ömer Akın, "Bomba sandık" dedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler, tedirgin oldu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan Ömer Akın, "Bomba sandık" dedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak edildi.