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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler, tedirgin oldu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan Ömer Akın, "Bomba sandık" dedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak edildi.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:44Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 11:02
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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı