Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı

'NEREYE DÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ'

Gökyüzündeki cismi kaydeden gençlerden Ömer Akın, o anları anlattı. Arkadaşlarıyla çatıda otururken cismi fark ettiklerini belirten Akın, "Bu mahallede oturuyoruz, burada büyüdük. Terasta oturuyorduk, arkadaş gördü. Bir bakalım, dedi nedir bu, diye. Bombaya benziyordu. Gök taşı gibi bir şeydi. Zikzak çizerek düşüyordu sonra arkadaşım video çekmeye başladı. O sırada yere doğru düşmeye devam etti. Tabi nereye düştü, ne oldu, bilmiyoruz. 'Atom bombası' diye aramızda espri yaptık sonra da sosyal medyada paylaştık" dedi.

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