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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler, tedirgin oldu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan Ömer Akın, "Bomba sandık" dedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak edildi.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 11:02
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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yıldırım'a bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde, gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen cismi görenler, endişelendi.

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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Mahalleli, bu anlarda gökyüzünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak konusu oldu. Yanarak, aşağı doğru düşen cismi kaydeden gençlerin, 'Atom bombası' diye tepki vermesi ise sosyal medyada ilgi gördü.

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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı

'NEREYE DÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ'
Gökyüzündeki cismi kaydeden gençlerden Ömer Akın, o anları anlattı. Arkadaşlarıyla çatıda otururken cismi fark ettiklerini belirten Akın, "Bu mahallede oturuyoruz, burada büyüdük. Terasta oturuyorduk, arkadaş gördü. Bir bakalım, dedi nedir bu, diye. Bombaya benziyordu. Gök taşı gibi bir şeydi. Zikzak çizerek düşüyordu sonra arkadaşım video çekmeye başladı. O sırada yere doğru düşmeye devam etti. Tabi nereye düştü, ne oldu, bilmiyoruz. 'Atom bombası' diye aramızda espri yaptık sonra da sosyal medyada paylaştık" dedi.

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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN GİZEMLİ CİSİM!

Dünya Zamibya'da çekilen bu görüntüyü konuşuyor. Gökyüzünde çekilen bu görüntülerin gerçek mi yoksa montaj mı olduğu tartışma konusu.

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Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Bursa'da gökyüzünde endişelendiren cisim! Kimse ne olduğunu anlayamadı

2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı.