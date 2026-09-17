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ABD'de feci kaza! F-16 savaş uçağı düştü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de feci kaza! F-16 savaş uçağı düştü

ABD'nin Michigan eyaletinin kuzeyinde bir F-16 savaş uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu ileri sürüldü.

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