03 Eylül 2024, Salı
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Gök gürültüsünden korkan sincap! Panikle uyanıp kalbini tuttu
Bir Sincap yuvasına yerleştirilen kamera, bir sincabın gök gürültüsüne verdiği tepkiyi kayda aldı. Gök gürültüsünden korkup irkilen sincap uykusundan uyanıp kalbini tuttu. O anlar sosyal medyada viral olurken internet kullanıcıları sevimli sincabın düştüğü duruma üzüldü.