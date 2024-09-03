Gök gürültüsünden korkan sincap! Panikle uyanıp kalbini tuttu

Bir Sincap yuvasına yerleştirilen kamera, bir sincabın gök gürültüsüne verdiği tepkiyi kayda aldı. Gök gürültüsünden korkup irkilen sincap uykusundan uyanıp kalbini tuttu. O anlar sosyal medyada viral olurken internet kullanıcıları sevimli sincabın düştüğü duruma üzüldü.

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