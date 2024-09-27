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Gofret tezgahından sahte içki çıktı

Gofret tezgahından sahte içki çıktı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 15:30
Bursa'da yaşlı bir seyyar satıcının tezgahında gofretler vardı. Ancak her gelen müşteri siyah poşetle ayrıldı. Zabıtanın takibiyle yaşlı adamın sahte içki sattığı ortaya çıktı.
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Gofret tezgahından sahte içki çıktı
Gofret tezgahından sahte içki çıktı
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