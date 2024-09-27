Gofret tezgahından sahte içki çıktı

Bursa'da yaşlı bir seyyar satıcının tezgahında gofretler vardı. Ancak her gelen müşteri siyah poşetle ayrıldı. Zabıtanın takibiyle yaşlı adamın sahte içki sattığı ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN