17 Ekim 2024, Perşembe
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Giresun'da kadınlar yazın bolluğunu kışa taşıyor
Giresun'un yüksek köylerinde yazın bolluğundan faydalanan köylü kadınlar, kış için yiyecek hazırlıklarına hız verdi. Özellikle Yavuzkemal Beldesi'nde, kadınlar meyve ve sebzelerden pekmez ve turşu yaparak kışa hazırlanıyor.