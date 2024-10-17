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Giresun'da kadınlar yazın bolluğunu kışa taşıyor

Giresun'da kadınlar yazın bolluğunu kışa taşıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:57
Giresun'un yüksek köylerinde yazın bolluğundan faydalanan köylü kadınlar, kış için yiyecek hazırlıklarına hız verdi. Özellikle Yavuzkemal Beldesi'nde, kadınlar meyve ve sebzelerden pekmez ve turşu yaparak kışa hazırlanıyor.
Giresun’da kadınlar yazın bolluğunu kışa taşıyor
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