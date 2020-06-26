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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Hileli gıda ürünleri nasıl anlaşılır? Peynir alırken nelere dikkat etmeliyiz? Süt ve peynirde hangi hileler yapılıyor? Canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Hileli gıda ürünleri nasıl anlaşılır? Peynir alırken nelere dikkat etmeliyiz? Süt ve peynirde hangi hileler yapılıyor? Canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 26.06.2020 13:42
Güncelleme:26.06.2020 13:43
Son dakika haberi... Süt ve peynirde hangi hileler yapılıyor? Nasıl anlaşılır? Peynir alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hileli gıda ürünleri nasıl anlaşılır?Gıda mühendisi Alper Başkaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve vatandaşları uyardı.

Son dakika haberi... Süt ve peynirde hangi hileler yapılıyor? Nasıl anlaşılır? Peynir alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hileli gıda ürünleri nasıl anlaşılır?Gıda mühendisi Alper Başkaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve vatandaşları uyardı.

Son dakika: Gıdada taklit ve tağşişe ağır ceza yolda! Meclise sunuldu! Hileli gıdaya beş yıl hapis! İşte hile yapılan ürünler |Video SON DAKİKA: GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞE AĞIR CEZA YOLDA! MECLİSE SUNULDU! HİLELİ GIDAYA BEŞ YIL HAPİS! İŞTE HİLE YAPILAN ÜRÜNLER |VİDEO

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