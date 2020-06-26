Son dakika haberi... Süt ve peynirde hangi hileler yapılıyor? Nasıl anlaşılır? Peynir alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hileli gıda ürünleri nasıl anlaşılır?Gıda mühendisi Alper Başkaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve vatandaşları uyardı.

Son dakika haberi... Süt ve peynirde hangi hileler yapılıyor? Nasıl anlaşılır? Peynir alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hileli gıda ürünleri nasıl anlaşılır?Gıda mühendisi Alper Başkaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve vatandaşları uyardı.