11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gıda sahtekarları kahvaltı sofralarına gözünü dikti!

Gıda sahtekarları kahvaltı sofralarına gözünü dikti!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2021 11:07
Güncelleme:11.04.2021 12:15
A Haber uzun süredir gıda sahtekarlarının yaptığı hileleri tek tek araştırıp ortaya koyuyor. İşte şimdiki haberimizde de o sahtekarların özellikle kahvaltı sofralarımıza gelen ürünlerde yaptıkları hileler var. Bakın gıda teröristleri nasıl akılalmaz hilelere başvuruyorlar? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kahvaltı sofralarına göz diktiler
Kahvaltı sofralarına göz diktiler
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde!
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde!
Uyuşturucu operasyonu! 9 ton...
Uyuşturucu operasyonu! 9 ton...
İstanbul'da 250 bin kişi aşı olmadı
İstanbul'da 250 bin kişi aşı olmadı
Hayatını üzerindeki mont kurtardı
Hayatını üzerindeki mont kurtardı
Metroda öyle bir şey yaptı ki...
Metroda öyle bir şey yaptı ki...
Kontrollü yıkım sırasında 3 katı çöktü
Kontrollü yıkım sırasında 3 katı çöktü
Bayi toplantısında skandal parti
Bayi toplantısında skandal parti
Çiftçilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür
Çiftçilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bir günde 32 binden fazla kişi iyileşti! Günün verileri açıklandı
Bir günde 32 binden fazla kişi iyileşti! Günün verileri açıklandı
Anadolu'da Ramazan hazırlığı!
Anadolu'da Ramazan hazırlığı!
Peker'in villasında dikkatlerden kaçmayan olay!
Peker'in villasında dikkatlerden kaçmayan olay!
Daha Fazla Video Göster