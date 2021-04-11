Gıda sahtekarları kahvaltı sofralarına gözünü dikti!

A Haber uzun süredir gıda sahtekarlarının yaptığı hileleri tek tek araştırıp ortaya koyuyor. İşte şimdiki haberimizde de o sahtekarların özellikle kahvaltı sofralarımıza gelen ürünlerde yaptıkları hileler var. Bakın gıda teröristleri nasıl akılalmaz hilelere başvuruyorlar? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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