Gezgin arıcıların Doğu Anadolu mesaisi başladı

Karadeniz'den yola çıkan gezgin arıcılar, kaliteli ve verimli bal üretimi için bu yılın rotasını Erzurum'un Narman ilçesine çevirdi. Zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımıyla öne çıkan bölgede kurulan arı kovanlarında bal hasadı için hazırlıklar sürerken, üreticiler bu sezonun verimine ilişkin umutlu olduklarını ifade ediyor. Gezgin arıcılığın üretime katkısını ve bu yılki bal sezonuna ilişkin beklentileri arıcı Tekin Kopuz A Haber canlı yayınında anlattı. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan ile Kameraman Enes Özcan, Narman'daki bal üretimini ve gezgin arıcıların zorlu mesaisini ekranlara taşıdı.