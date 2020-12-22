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Geyik sürüsü Tokat'ta yerleşim alanı yakınlarında görüntülendi

İHA
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Giriş: 22.12.2020 17:11
Güncelleme:22.12.2020 17:17
Son dakika haberi... Tokat’ta geyik sürüsü doğal yaşam alanlarının dışında yerleşim yerlerine yakın alanlarda görüntülendi. Geyikler ormanlık alandan inerek köy yolundan karşıya geçerek gözden kayboldu.

Türkiye'de korona virüs kısıtlamaları nedeni ile piknik alanlarının yasaklanması ile birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları genişledi. Tokat'ın Niksar ilçesinde dağlık alan ile Reşadiye ilçesinde bir belde yakınlarında geyik sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde geyiklerin ormanlık alandan inerek köy yolundan karşıya geçerek gözden kayboldu.

Yerleşim alanı yakınlarında görüntülendiler
Yerleşim alanı yakınlarında görüntülendiler
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