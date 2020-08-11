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George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 11.08.2020 15:10
Güncelleme:11.08.2020 15:15
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Videoda polis tarafından durdurulan Floyd'un "beni vurmayın" diye bağardığı görülüyor. George Floyd ile polisin ilk teması polisin camı cop ile tıklatmasıyla başlıyor. Memur Thomas Lane, Floyd'un aracına ulaştıktan 14 saniye sonra silahını çıkarıp, George Floyd'a doğrultuyor. Floyd daha sonra araçtan çıkarılıyor. İki polis memuru Floyd'u kelepçelemeye çalışıyor. Polisler George Floyd'a neden gözaltına alındığını söylemiyor. O anda, polisin sinirlendiği ve Floyd'un çaresizliği duyuluyor. Polis memurları Floyd'u yere yatırıyor. Burada polis Derek Chauvin'un dizinin Floyd'un boynunda olduğu görülüyor. George Floyd nefes almak için yalvarıyor ve sesi güçsüzleşmeye başlıyor.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Videoda polis tarafından durdurulan Floyd'un "beni vurmayın" diye bağardığı görülüyor. George Floyd ile polisin ilk teması polisin camı cop ile tıklatmasıyla başlıyor. Memur Thomas Lane, Floyd'un aracına ulaştıktan 14 saniye sonra silahını çıkarıp, George Floyd'a doğrultuyor. Floyd daha sonra araçtan çıkarılıyor. İki polis memuru Floyd'u kelepçelemeye çalışıyor. Polisler George Floyd'a neden gözaltına alındığını söylemiyor. O anda, polisin sinirlendiği ve Floyd'un çaresizliği duyuluyor. Polis memurları Floyd'u yere yatırıyor. Burada polis Derek Chauvin'un dizinin Floyd'un boynunda olduğu görülüyor. George Floyd nefes almak için yalvarıyor ve sesi güçsüzleşmeye başlıyor.

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