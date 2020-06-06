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ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor
Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ABD'de başlayan protestolar 11.gününde şiddetlenerek arttı. Protestonun yeni tip koronavirüse davetiye çıkarması ABD açısından işi daha da zorlaştırıyor. Gelişmeleri ABD'de yaşayan Türk iş insanı İsmail Güzel A Haber ekranlarında anlattı.