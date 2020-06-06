06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor

ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2020 21:54
Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ABD'de başlayan protestolar 11.gününde şiddetlenerek arttı. Protestonun yeni tip koronavirüse davetiye çıkarması ABD açısından işi daha da zorlaştırıyor. Gelişmeleri ABD'de yaşayan Türk iş insanı İsmail Güzel A Haber ekranlarında anlattı.
ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor
ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor
İran'dan Trump'a '3 Kasım' mesajı
İran'dan Trump'a '3 Kasım' mesajı
Yunanistan'dan büyük alçaklık!
Yunanistan'dan büyük alçaklık!
Coronavirüs pandemisinde rakam 7 milyona yaklaştı
Coronavirüs pandemisinde rakam 7 milyona yaklaştı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor
Tesadüfen bulundu korona virüse umut oldu!
Tesadüfen bulundu korona virüse umut oldu!
Rusya'dan flaş koronavirüs kararı
Rusya'dan flaş koronavirüs kararı
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Komşu ülkede ikinci dalga paniği...
Komşu ülkede ikinci dalga paniği...
ABD servis etti! Rusya deşifre oldu
ABD servis etti! Rusya deşifre oldu
ABD'de şiddet dinmiyor!
ABD'de şiddet dinmiyor!
Bakana sağlık ekipleri müdahale etti
Bakana sağlık ekipleri müdahale etti
Daha Fazla Video Göster