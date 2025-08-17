Genç oyuncu İbrahim Yıldız’ın üzerine ağaç devrildi: O anlar ortaya çıktı

Kartal'da önceki gün ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi. Kuvvetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç parçası genç oyuncunun ağır yaralanmasına neden olurken Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.