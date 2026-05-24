CHP’de kürsü savaşı! “Gerçek genel başkan kim?” tartışması büyüyor
CHP’de mutlak butlan kararının ardından başlayan liderlik krizi yeni bir boyuta taşındı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreç sonunda parti yönetimini tamamen devralacağını savunurken, A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş ise “çift başlılığa izin verilmeyeceği” mesajının kulislerde net şekilde konuşulduğunu aktardı. Özgür Özel’in grup başkanlığı hamlesiyle birlikte gözler şimdi TBMM kürsüsüne çevrildi. Ankara kulislerinde “CHP’de yönetim savaşı derinleşiyor” yorumları yapılmaya başlandı.