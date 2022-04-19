19 Nisan 2022, Salı
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Genç kadın tren istasyonunda dehşeti yaşadı! Mucize kurtuluş kamerada
Son dakika dünya haberi... Arjantin'de raylara düşerek seyir halindeki trenin altında kalan genç kadın mucizevi kurtuluşunu anlattı. İşte akılalmaz kazanın görüntüleri...