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Genç kadın tren istasyonunda dehşeti yaşadı! Mucize kurtuluş kamerada

A Haber
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Giriş: 19.04.2022 08:50
Son dakika dünya haberi... Arjantin'de raylara düşerek seyir halindeki trenin altında kalan genç kadın mucizevi kurtuluşunu anlattı. İşte akılalmaz kazanın görüntüleri...
Akılalmaz olay! Genç kadın... AKILALMAZ OLAY! GENÇ KADIN...

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Akılalmaz olay! Genç kadın...
Akılalmaz olay! Genç kadın...
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