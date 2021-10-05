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Genç çift sıcak hava balonunda dünya evine girdi

DHA
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Giriş: 05.10.2021 13:00
Güncelleme:05.10.2021 13:00
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Melis Dağtekin (25) ve Sait Özcan (30), sıcak hava balonunda kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Kapadokya'da nikahlarının peribacaları arasında yükselen sıcak hava balonunda kıyılmasını isteyen Nevşehir Belediyesi çalışanları Melis Dağtekin ve Sait Özcan, sabah erken saatlerde aileleri ve arkadaşlarıyla Paşabağı?na geldi. Sıcak hava balonunun sepetine binen çifte, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da eşlik etti. Kaptan pilot Hakan Yıldız?ın kullandığı balon, yerden bin metre yükselerek Kapadokya bölgesinin vadileri üzerinde uçtu.

AŞK VADİSİ'NDE İMZA ATTILAR

Gökyüzündeki diğer balonlarla birlikte Göreme beldesindeki Aşk Vadisi üzerine gelen balonda, gündoğumu ile Melis Dağtekin ve Sait Özcan çiftinin nikahı kıyıldı. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Mehmet Savran kıydı, şahitliklerini ise balon pilotu Hakan Yıldız ve fotoğrafçı Mert Özpamuk yaptı.

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