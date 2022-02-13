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Genç avukata Beşiktaş’ta ‘Abla bakar mısın’ deyip ateş etmişti! Kamera kayıtları ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 13.02.2022 16:09
İstanbul Beşiktaş'ta geçen ay Avukat Nur Peker'e yönelik silahlı saldırının zanlısı, güvenlik kameralarından tespit edildi. Emniyet güçleri, tetikçiyi yakalayabilmek için kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Saldırganın avukat Peker'i vurmak için kör noktayı seçtiği ortaya çıktı. Polisler, 10 gün boyunca bütün kayıtları inceledi. Tetikçinin dört taksi değiştirdiği, ardından metrobüs ile metroya geçerek, izini kaybettirdiği fark edildi. Saldırganın her adımını kontrol eden ekipler, en son Esenyurt'ta Canip Kandemir adlı zanlıyı yakaladı. Kamera kayıtlarında, Kandemir dışında bir şüpheli daha tespit edildi.

Olay Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde 20 Ocak saat 16.00 sularında yaşandı. İddiaya göre 34 yaşındaki Avukat Nur Peker'in, yanına eve gireceği esnada silahlı bir şahıs geldi. Binanın içinde oldukları esnada zanlı, "Abla bakar mısın" diye seslenmesinin akabinde yarım metre kadar uzaklıktan bacağına 2 el ateş etti.

"KAFAMI TOPARLAYAMIYORUM"

Peker'in çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Peker, emniyetteki ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle şu an kafamı toparlayamıyorum" dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Canip K.'yi 3 Şubat'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Siyah tıbbi maske ve siyah bere takan şüpheli Canip K. ve olay yerini gözetlediği iddia edilen beyaz tıbbi maskeli diğer şüphelinin, saldırıdan sonra yürüyerek uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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