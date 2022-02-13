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Genç avukata Beşiktaş’ta ‘Abla bakar mısın’ deyip ateş etmişti! Kamera kayıtları ortaya çıktı
Olay Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde 20 Ocak saat 16.00 sularında yaşandı. İddiaya göre 34 yaşındaki Avukat Nur Peker'in, yanına eve gireceği esnada silahlı bir şahıs geldi. Binanın içinde oldukları esnada zanlı, "Abla bakar mısın" diye seslenmesinin akabinde yarım metre kadar uzaklıktan bacağına 2 el ateş etti.
"KAFAMI TOPARLAYAMIYORUM"
Peker'in çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Peker, emniyetteki ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle şu an kafamı toparlayamıyorum" dedi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Canip K.'yi 3 Şubat'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Siyah tıbbi maske ve siyah bere takan şüpheli Canip K. ve olay yerini gözetlediği iddia edilen beyaz tıbbi maskeli diğer şüphelinin, saldırıdan sonra yürüyerek uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.