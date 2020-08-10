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Gelinin dayısından altından kıymetli takı! Salondakiler şaşkınlığını gizleyemedi

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Giriş: 10.08.2020 18:34
Güncelleme:10.08.2020 18:35
Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada takı töreninde altın yerine öyle bir şey taktılar ki davetliler hayrete düştü. Gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı'dan altından daha kıymetli bir takı takıldı. İşte görenleri hayrete düşüren o takılar....

Nevşehir'de yapılan bir düğün töreninde gelin ve damada altın takmak yerine rende ve mantı süzgeci takan dayı ve yenge düğüne katılan davetlileri güldürdü.

Büyük bir mutluluk içerisinde sevdikleri ile mutlu anlarını paylaşan Feyza ve Kenan Balcı çifti takı merasimi öncesinde gönüllerince eğlendi. Takı takma törenine geçildiği sırada ise gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı takı töreni için sıraya girdi. Dayısı ve yengesinden altın takmasını bekleyen genç çift, dayısının damada mantı süzgeci, yengesinin ise geline rende takması sonrasında neye uğradıklarını şaşırdı.

O anlara şahit olan davetliler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gelinin dayısından altından kıymetli takı
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