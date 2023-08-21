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Gelibolu Yarımadası yeniden yeşillendi

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 11:06
Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası çıkan yangınlarla çoraklaşmıştı. Ağaçlandırma çalışmaları sonuç verdi. Bölge yeniden yeşil bir görünüme kavuştu. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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