Geleneksel yöntemlerle bağ bozumu başladı

Tokat'ta gelenelsel yöntemlerle yapılan bağ bozumu başladı. Sabahın erken saatlerinde çiftçiler tarlalara geldi. Sadece Tokat'ın Zile ilçesinde geçen yıl 500 tona yakın üzüm hasat edildi. Bu üzümlerden yapılan zile pekmezi ise meşhur. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

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