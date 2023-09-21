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Geleneksel yöntemlerle bağ bozumu başladı

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 08:57
Tokat'ta gelenelsel yöntemlerle yapılan bağ bozumu başladı. Sabahın erken saatlerinde çiftçiler tarlalara geldi. Sadece Tokat'ın Zile ilçesinde geçen yıl 500 tona yakın üzüm hasat edildi. Bu üzümlerden yapılan zile pekmezi ise meşhur. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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Geleneksel yöntemlerle bağ bozumu başladı
Geleneksel yöntemlerle bağ bozumu başladı
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