Geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresi | Bakan Memişoğlu: Gazze’de yaşananları görmezden gelemeyiz

Giriş: 03.10.2025 15:55
Türkiye’nin sağlık alanında bölgesel merkez olacağının altını çizen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Gazze’de yaşananları görmezden gelemeyiz. Hastaneler hedef alınıyor ilaca erişim engelleniyor.” dedi.
