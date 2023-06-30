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Geçilmeyen dağlar demiryolu ve tünellerle aşıldı

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 10:47
Türkiye'de geçilemeyen dağlar demiryolu hatları ve tünellerle aşıldı. Türkiye ulaşımda nasıl büyüdü? Yollar nasıl kısaldı? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı. İTÜ Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, "Böyle bir şey dünyada yok." dedi.
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