Geçilmeyen dağlar demiryolu ve tünellerle aşıldı

Türkiye'de geçilemeyen dağlar demiryolu hatları ve tünellerle aşıldı. Türkiye ulaşımda nasıl büyüdü? Yollar nasıl kısaldı? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı. İTÜ Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, "Böyle bir şey dünyada yok." dedi.

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