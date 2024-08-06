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Gazze’ye bir toplu mezar daha kazıldı! 80 Filistinlinin naaşı toprağa verildi

Gazze’ye bir toplu mezar daha kazıldı! 80 Filistinlinin naaşı toprağa verildi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 06.08.2024 08:49
Son dakika haberleri… İsrail'in Gazze katliamı dünyanın gözü önünde devam ediyor. Kentte duman orta kesimden yükseldi. Güneyde ise toplu mezar kazıldı.
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Gazze’ye bir toplu mezar daha kazıldı!
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