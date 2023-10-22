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Gazze şehitleri için "Kunut Duası" okunuyor

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Giriş: 22.10.2023 10:39
Gazze şehitleri için Bursa Ulu Cami'de Kunut Duası okunuyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Gazze şehitleri için Kunut Duası okunuyor
Gazze şehitleri için "Kunut Duası" okunuyor
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