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Gaziosmanpaşa'da seyyar satıcı ile müşterinin yumruk yumruğa kavgası kamerada

DHA
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Giriş: 21.06.2024 11:56
Gaziosmanpaşa'da, karpuz satan seyyar satıcı bir müşteriyle yumruk yumruğa kavga etti. Müşteri seyyar satıcının kamyonetini tekmeledi. Seyyar satıcı ise kamyoneti müşterinin üzerine sürdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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