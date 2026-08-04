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DHA

Gaziantep'te tehlikeli yolculuk: Tankere tutunarak ilerledi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir bisikletlinin seyir halindeki tankere tutunarak yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı.

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