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Gaziantep’te sokak köpeği dehşeti! Köpeklerin saldırdığı küçük çocuk tedavi altında

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Giriş: 16.12.2022 08:46
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 yaşındaki Nihat Can Arslan, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kafa derisi soyulan çocuk özel hastanede tedavi altına alındı.
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