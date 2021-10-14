Gaziantep’te skandal olay! Sınıf ortasında öğrencisini tokatladı

Son dakika haberleri... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisini ders ortasında gürültü yaptığı gerekçesiyle darbeden felsefe öğretmeni büyük tepki çekmişti. Görüntülerin yayılması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken, cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı. İşte tüm detaylar...