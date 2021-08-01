01 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep'te katliam gibi kaza! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Gaziantep'te katliam gibi kaza! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2021 20:14
Gaziantep'te tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Bölgeye giden Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.

SON DAKİKA: Ali T. idaresindeki 27 VG 460 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen 01 MA 6902 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye giden Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.

Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.

Tır sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
Vefat sayısı 100 sınırında! 20 binin üzerinde yeni vaka
Vefat sayısı 100 sınırında! 20 binin üzerinde yeni vaka
Asansörde mahsur kaldı! KPSS’ye yetişemedi
Asansörde mahsur kaldı! KPSS’ye yetişemedi
Katliam gibi kaza! 3 ölü 16 yaralı
Katliam gibi kaza! 3 ölü 16 yaralı
Yangınların sürdüğü Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Yangınların sürdüğü Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
Kum fırtınasında feci kaza
Kum fırtınasında feci kaza
Trafiği altüst ettiler
Trafiği altüst ettiler
TESK’ten 81 ile ‘aşı’ genelgesi
TESK’ten 81 ile ‘aşı’ genelgesi
Yangından kaçış anı kamerada
Yangından kaçış anı kamerada
İstanbullular Caddebostan Plajı'na akın etti
İstanbullular Caddebostan Plajı'na akın etti
Van’da 2.sel felaketi
Van’da 2.sel felaketi
Daha Fazla Video Göster