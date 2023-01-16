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Gaziantep'te kamyon eve daldı! Büyük hasar var

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Giriş: 16.01.2023 19:26
Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı evdeki kişi yaralandı. Evin sahibi Ahmet Yiğit, kaza sırasında iş yerinde olduğunu belirterek, "Eve geldiğimde kamyonun evin içine girdiğini gördüm. Kamyonun sürücüsünün bir an önce yakalanmasını istiyorum." dedi.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Vatan Mahallesi 62 No'lu Sokak'ta bir evin inşaatı için gelen Sait K. idaresindeki 63 AEM 132 plakalı kum yüklü kamyon, freni arızalanınca iki katlı evin giriş katına çarptı.

Kazada, evde hasar oluşurken, yaralanan ev sakinlerinden Emrah Yiğit (30), ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Evin sahibi Ahmet Yiğit, kaza sırasında iş yerinde olduğunu belirterek, "Eve geldiğimde kamyonun evin içine girdiğini gördüm. Kamyonun sürücüsünün bir an önce yakalanmasını istiyorum." dedi.

Ahmet Yiğit'in eşi Sabiha Yiğit ise kamyonun kayarak evin içine girdiğini belirterek, "Olay yaşandığında evde iki çocuğum vardı. Çocuklarımdan biri şu anda hastanede, tedavi altına alındı. Durumu şükür iyi." diye konuştu.

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