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Gaziantep'te iki pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

DHA
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Giriş: 23.12.2021 11:16
Gaziantep'te bir site bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, saldırgan iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü. Gaziantep Valiliği ise olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Dün öğle saatlerinden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde iddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Saldırı esnasında pitbull cinsi köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbul cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. Araca konulan iki köpek, barınağa götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

VALİLİK: 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep Valiliği, pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırmasına ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Söz konusu yaralı çocuğun olayın ardından hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çocuğun tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili 5 şüpheli ve site güvenlikçisi toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir."
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