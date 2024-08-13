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Gaziantep'te

Gaziantep'te "Haydi Tarladan Sofraya" projesi ile çiftçi ile tüketici buluşturulacak

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2024 15:30
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin emeğini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı amaçlayan "Haydi Tarladan Sofraya" projesi hayata geçirildi.
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