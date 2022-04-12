Gaziantep’te feci olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hamile kadın bir AVM'nin 3. katındaki yemek bölümünden beton zemine çakıldı. Feci olay sonucu ağır yaralanan hamile kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam sularına Gaziantep'in doğru Şehitkamil ilçesindeki bir AVM'de yaşandı.

AVM'NİN 3. KATINDAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü.

Genç kadın ağır yaralanırken, AVM içerisinde büyük panik yaşandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

TÜM MÜHADAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.