Gaziantep’te aile katliamı! Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde aile katliamı yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından yaşamına son verdi. Öte yandan öldürülen çocukların kimlikleri belli oldu. Olay yerine fiden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

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