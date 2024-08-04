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Gaziantep'te aba güreşleri heyecanı başladı

Gaziantep'te aba güreşleri heyecanı başladı

İHA
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Giriş: 04.08.2024 18:35
Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, büyük bir ilgi ve coşkuyla Gaziantep'te başladı. 338 güreşçinin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda kzanan güreşçiler Astana'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
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