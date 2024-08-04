04 Ağustos 2024, Pazar
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Gaziantep'te aba güreşleri heyecanı başladı
Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, büyük bir ilgi ve coşkuyla Gaziantep'te başladı. 338 güreşçinin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda kzanan güreşçiler Astana'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.