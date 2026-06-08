Saldırılar Körfez'e yayılır mı? Uzman isimler A Haber ekranlarında değerlendirdi

İran, katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle yeni bir füze dalgası başlattı. Tel Aviv'de güvenlik önlemleri artırılırken, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine seslenerek, "Bu kadar saldırı yeter, masaya dönün" ifadelerini kullandı. İsrail, İran'ın saldırısının ardından askeri üsleri hedef alarak saldırı başlattı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da peş peşe patlamalar meydana gelirken, Suudi Arabistan'da da siren sesleri duyulduğu bildirildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Merve Özcan, A Haber ekranlarında sıcak gelişmelerin tüm detaylarını masaya yatırdı.