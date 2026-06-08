Orta Doğu'da füze savaşı: İran ve İsrail hattında gerilim tırmandı

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında İran ve İsrail arasındaki karşılıklı füze saldırılarını ve bölgedeki son durumu değerlendirdi. Sakman, İran’ın saldırılarında kullandığı yeni teknolojilerden İsrail iç siyasetindeki şahinleşmeye, Trump’ın müdahale çabalarından Akdeniz ve Körfez’deki enerji güvenliğine kadar kritik başlıkları analiz ederek, "Savaşın seyri İsrail’in vereceği cevaba bağlı" uyarısında bulundu.