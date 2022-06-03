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Gaziantep'de çıkan fırtınada inşaat halindeki evin duvarı çöktü! 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

İHA
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Giriş: 03.06.2022 00:31
Güncelleme:03.06.2022 00:31
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle inşaat halinde olan tek katlı yapının duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan beş çocuktan ikisi yaşamını yitirirken üç çocuk ise  yaralandı. Acı olayın ardından Valiliğin sosyal medya hesabından şehir halkına “Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı.
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