Gaziantep'de çıkan fırtınada inşaat halindeki evin duvarı çöktü! 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle inşaat halinde olan tek katlı yapının duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan beş çocuktan ikisi yaşamını yitirirken üç çocuk ise yaralandı. Acı olayın ardından Valiliğin sosyal medya hesabından şehir halkına “Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı.

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