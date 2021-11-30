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Gaziantep’de baba dehşeti! Bebeğe akılalmaz şiddet kamerada | Gaziantep Valiliğinden açıklama | Video İzle

A Haber
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Giriş: 30.11.2021 11:39
Güncelleme:30.11.2021 12:01
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden bir baba, 2 aylık bebeği uykuya dalmadı diye boğmaya çalıştı ve defalarca tokatladı. Şiddet anları annenin şüphe üzerine odanın bir köşesine koyduğu kameraya yansıdı. işte, A Haber ihbar hattında gelen o inanılmaz şiddet anları.
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