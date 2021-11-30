Gaziantep'te görülmemiş vicdansızlık! Bir baba 3 aylık bebeğine işkence yaparken görüntülendi

Gaziantep'te vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Bir baba 3 aylık bebeğine işlence yaparken gizli kamerayla kayda alındı. Zavallı bebeği acımasızca döven babanın işkencesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görenlerin tüylerini diken diken eden görüntüler sonrası Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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