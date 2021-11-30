30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gaziantep'te görülmemiş vicdansızlık! Bir baba 3 aylık bebeğine işkence yaparken görüntülendi

Gaziantep'te görülmemiş vicdansızlık! Bir baba 3 aylık bebeğine işkence yaparken görüntülendi

Gaziantep'te vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Bir baba 3 aylık bebeğine işlence yaparken gizli kamerayla kayda alındı. Zavallı bebeği acımasızca döven babanın işkencesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görenlerin tüylerini diken diken eden görüntüler sonrası Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:40
  • 1
  • 26
Gaziantep’te görülmemiş vicdansızlık! Bir baba 3 aylık bebeğine işkence yaparken görüntülendi

Gaziantep'te 3 aylık bebeği öldüresiye döven zanlının gözaltına alındığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin ise hayati tehlikesi var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Gaziantep’te görülmemiş vicdansızlık! Bir baba 3 aylık bebeğine işkence yaparken görüntülendi

Gaziantep'te 3 aylık bebek babası olduğu belirtilen kişi tarafından öldüresiye dövüldü.

  • 3
  • 26
Gaziantep’te görülmemiş vicdansızlık! Bir baba 3 aylık bebeğine işkence yaparken görüntülendi
Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı.
  • 4
  • 26
Gaziantep’te görülmemiş vicdansızlık! Bir baba 3 aylık bebeğine işkence yaparken görüntülendi

Gaziantep Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

  • 5
  • 26
Gaziantep’te görülmemiş vicdansızlık! Bir baba 3 aylık bebeğine işkence yaparken görüntülendi
Hastanede tedavi altına alınan C.G. isimli bebeğin kafasında tramvaya bağlı yaralanma olduğu ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi.