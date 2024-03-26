26 Mart 2024, Salı
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gençler için olan Genç Kart hizmetinin klibi büyük ilgi gördü
Gazintep Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için olan hizmeti Genç Kart, ilginç bir kliple tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Youtube kanalında yayınlanan video, gençlerden büyük ilgi gördü.