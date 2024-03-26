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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gençler için olan Genç Kart hizmetinin klibi büyük ilgi gördü

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Giriş: 26.03.2024 10:42
Gazintep Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için olan hizmeti Genç Kart, ilginç bir kliple tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Youtube kanalında yayınlanan video, gençlerden büyük ilgi gördü.
Fatma Şahin’in Genç Kart klibi büyük ilgi gördü
Fatma Şahin'in Genç Kart klibi büyük ilgi gördü
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