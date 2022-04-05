Gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü 'cinayet gibi' kaza kamerada

İstanbul Sultangazi'de gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in öldüğü kaza MOBESE kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada Rauf Kemal Gerz hayatını kaybetti.